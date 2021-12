Legge di bilancio, l’approvazione rischia di arrivare intorno a Capodanno. C’è grande attesa per la scuola (Di lunedì 6 dicembre 2021) Saranno delle feste movimentate per il parlamentari italiani: la manovra di bilancio 2022 ha da poco iniziato il suo iter parlamentare. Per questo, considerando i contrasti fra le forze politiche sui diversi argomenti, non è da escludere che l'approvazione possa arrivare dopo Natale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 dicembre 2021) Saranno delle feste movimentate per il parlamentari italiani: la manovra di2022 ha da poco iniziato il suo iter parlamentare. Per questo, considerando i contrasti fra le forze politiche sui diversi argomenti, non è da escludere che l'approvazione possadopo Natale. L'articolo .

