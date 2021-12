Il Milan annusa gli ottavi di Champions | l’annuncio fa esultare

Leggi su serieanews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Giornata di vigilia per il: i rossoneri sperano nella qualificazione agliin conferenza fa già ‘’ Pioli Vigilia rovente per ildi Stefano Pioli. Dopo aver acciuffato nuovamente la vetta della Serie A, i rossoneri sperano di strappare anche un ticket per glidiLeague. Farlo non sarà semplice: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.