Volley, Perugia-Vibo Valentia in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tutto pronto per Sir Safety Conad Perugia-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, sfida valevole per la decima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. I Block Devils di Grbic, reduci dalla bella vittoria nel derby di Champions contro Trento, vogliono ottenere l’ottava vittoria in campionato per avvicinarsi alla capolista Civitanova, che ha giocato però ben tre partite in più. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione calabrese, che nell’ultimo turno ha trascinato al tie-break Monza. L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 5 dicembre al Pala Barton di Perugia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Tutto pronto per Sir Safety Conad-Tonno Callipo Calabria, sfida valevole per la decima giornata di andata del campionato didimaschile. I Block Devils di Grbic, reduci dalla bella vittoria nel derby di Champions contro Trento, vogliono ottenere l’ottava vittoria in campionato per avvicinarsi alla capolista Civitanova, che ha giocato però ben tre partite in più. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione calabrese, che nell’ultimo turno ha trascinato al tie-break Monza. L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 5 dicembre al Pala Barton di. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO ...

Advertising

sportface2016 : #volley #Superlega 2021/2022, oggi in tv #Perugia-#ViboValentia: l'orario e come vedere la partita - SportRisultati : #SerieA1femminile???? Conegliano-Perugia 3-0 (25-13 25-23 25-13) ?? CO: Plummer 17 ?? PG: Havelkova 8 Novara-Vallefogl… - LaNotiziaQuoti : Le venete della Imoco rispettano il pronostico a pieno e battono la formazione umbra concludendo la gara in un’ora… - LaCnews24 : VIDEO | Nel torneo di Superlega continua la fase negativa dei giallorossi di Baldovin, mentre in A2 femminile le ca… - tribuna_treviso : +++ L’IMOCO TORNA A VINCERE +++ La Prosecco Doc, in tenuta rosè, non fa sconti alle umbre e torna a vincere dopo lo… -