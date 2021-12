Covid oggi Toscana | 669 contagi | bollettino 5 dicembre

Advertising

Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 5 dicembre: Numeri e dati da Piemonte, Lombardia… - italiaserait : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 5 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

Numeridel bollettino Sono 378 i contagi da coronavirus in Alto Adige, 5 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino. Registrati un morto. Tra i nuovi casi nella provincia - dove nei giorni scorsi è stato individuato un caso di variante Omicron - 210 sono ...Numeridel bollettino Sono 669 i contagi da coronavirus in Toscana, 5 dicembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 669 su 31.887 test di cui ...Covid: Sebastiani (Cnr), Calabria quasi in giallo Altre 4 regioni si avvicinano ROMA, 05 DIC - La Calabria è attualmente la regione più vicina alla zona gialla per via dei valori relativi ai ricove ...Per ristoranti e cinema serve quello rafforzato. Per piscina e autobus però no, basta anche il tampone. Per un caffè al bar o per entrare in chiesa invece, solo la mascherina.