Roma-Inter, le formazioni ufficiali (Di sabato 4 dicembre 2021) Si accende la 16a giornata. Alle 18.00 all’Olimpico in campo Roma e Inter. Mourinho ritrova i nerazzurri 11 anni dopo la notte di Madrid del Triplete. Queste le formazioni ufficiali: Roma (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla; Ibanez, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Shomurodov. All. Mourinho. Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Correa. All. Inzaghi. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Si accende la 16a giornata. Alle 18.00 all’Olimpico in campo. Mourinho ritrova i nerazzurri 11 anni dopo la notte di Madrid del Triplete. Queste le(3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla; Ibanez, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Shomurodov. All. Mourinho.(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Correa. All. Inzaghi. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

