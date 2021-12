Paola Ferrari | Più volte molestata sul lavoro E dice la sua su Diletta Leotta

(Di sabato 4 dicembre 2021) ' Molestie sul? A me è capitato moltissime. Chiche non succede è ipocrita perché il nostro è un mondo maschile . In tutti gli ambienti lavorativi le donne, purtroppo, devono fare i ...

Ospite a 'Verissimo'si racconta a tutto campo, a partire dalle innumerevoli molestie subite. 'Ho sempre cercato di non arrivare a quel punto, anche se alcune volte sono stata ...ripercorre a Verissimo alcune parti importanti della sua vita e della sua carriera giornalistica. C'è spazio però anche per parentesi più difficili, come quella delle molestie subite nel ...Paola Ferarri ha una cicatrice che va dal naso alla guancia, 14 cm di cicatrice, in passato dopo l’operazione per rimuovere il carcinoma mostrò il suo viso in foto. Un modo forte e coraggioso per dire ...Paola Ferrari racconta a Verissimo l'infanzia difficile che ha vissuto con la madre e le sue opinioni su Diletta Leotta.