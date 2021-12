Biathlon | CdM | norvegese Roeiseland vince pursuit Oestersund e Wierer 13esima Rpt

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 dicembre 2021), 4 dic. - (Adnkronos) - Primo successo della stagione in Coppa del mondo per Marte Olsbuche trionfa nelladi. La, dodicesima nella sprint di giovedì, ha messo la concorrenza alle spalle con una connte prova sugli sci, grazie alla quale ha sopperito all'unico errore al poligono per precedere sul traguardo di 2?8 la francese Anais Bescond, al primo podio stagionale, mentre l'altra transalpina Anais Chevalier-Bouchet è giunta terza a 7?0, controllando l'austriaca Lisa Hauser che non è andata oltre la quarta posizione, dopo essere partita con il pettorale numero 1 per il trionfo di due giorni fa. Segnali di crescita arrivano da Dorothea, autrice di una prova regolare, con due errori al poligono che non le ...