Sabatino D' Archi | Per superare un tumore al seno è necessario curare anche le paure della paziente

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Chi in tutti questi anni ha dovuto confrontarsi con la malattia tumorale, ha visto a causa del Covid complicarsi ancora di più un percorso di cure che già di per sé è molto articolato e doloroso per i pazienti. Le limitazioni imposte dalla pandemia non hanno agevolato gli spostamenti dei pazienti tra le varie regioni, mail distanziamento, la pauravicinanza fisica e le mascherine a coprire i volti durante una visita ambulatoriale hanno fatto la loro parte. “Il Covid ha messo a dura provail rapporto medico” confermaD’, chirurgologo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, che nei giorni scorsi ha ricevuto il titolo di Laudato Medico, riconoscimento voluto da Europa Donna Italia, per mantenere viva l’eredità ...