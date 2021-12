Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, terzo figlio in arrivo: "E' grazie alla Balivo se..." (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilaria e Spada e Kim Rossi Stuart diventeranno genitori per la terza volta. "La famiglia è al centro di tutto". Queste le parole della moglie di Kim Rossi Stuart, Ilaria Spada, che è stata ospite di Amadeus ieri sera 1° dicembre ai "Soliti Ignoti" su Rai1. Per la celebre attrice la famiglia è la priorità assoluta della sua vita, d'altronde presto si allargherà. Solo poche settimane fa, infatti, l'attrice ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio: "Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventano", ha detto Ilaria Spada in una recente intervista, lasciando intendere che oggi ha ritrovato quell'equilibrio tanto ricercato. Il terzo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 2 dicembre 2021)e Kimdiventeranno genitori per la terza volta. "La famiglia è al centro di tutto". Queste le parole della moglie di Kim, che è stata ospite di Amadeus ieri sera 1° dicembre ai "Soliti Ignoti" su Rai1. Per la celebre attrice la famiglia è la priorità assoluta della sua vita, d'altronde presto sirgherà. Solo poche settimane fa, infatti, l'attrice ha annunciato di essere incinta del suo: "Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventano", ha dettoin una recente intervista, lasciando intendere che oggi ha ritrovato quell'equilibrio tanto ricercato. Il...

Advertising

infoitcultura : Il blazer di pelle di Ilaria Spada è il capospalla perfetto per l’inverno 2022 - infoitcultura : Ilaria Spada chi è? Età, lavoro, carriera, biografia, marito o compagno, Kim Rossi Stuart e figli - infoitcultura : Ilaria Spada/ Kim Rossi Stuart e il terzo figlio in arrivo: 'La famiglia è tutto' - infoitcultura : Ilaria Spada chi è? Età, film, carriera, attrice, marito o compagno, Kim Rossi Stuart e figli - infoitcultura : Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, terzo figlio in arrivo -