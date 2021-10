Milan, mai così male in Champions League. Ma c’è il precedente Atalanta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tre partite, tutte con un copione diverso ma con tre sconfitte. Al giro di boa della fase a gironi, il Milan resta a quota zero punti in classifica nel gruppo con Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Un girone duro, complicato anche dai tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Pioli. Un cammino mai così negativo per i rossoneri nella loro storia: è un record negativo, non era mai accaduto ai rossoneri infatti di restare a zero punti dopo tre partite. Ma restano speranze, e anche un precedente che fa ben sperare. L’Atalanta nel 2019-20 restò infatti a secco dopo tre giornate di Champions League e riuscì ugualmente a qualificarsi per gli ottavi di finale con sette punti. Certo, oltre il Manchester City c’erano Shakhtar e Dinamo Zagabria, non certo Atletico e Porto. Ma Pioli ci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tre partite, tutte con un copione diverso ma con tre sconfitte. Al giro di boa della fase a gironi, ilresta a quota zero punti in classifica nel gruppo con Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Un girone duro, complicato anche dai tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Pioli. Un cammino mainegativo per i rossoneri nella loro storia: è un record negativo, non era mai accaduto ai rossoneri infatti di restare a zero punti dopo tre partite. Ma restano speranze, e anche unche fa ben sperare. L’nel 2019-20 restò infatti a secco dopo tre giornate die riuscì ugualmente a qualificarsi per gli ottavi di finale con sette punti. Certo, oltre il Manchester City c’erano Shakhtar e Dinamo Zagabria, non certo Atletico e Porto. Ma Pioli ci ...

