Cf assicurazioni sceglie Intoo | la ricollocazione lavorativa come priorità per la ripartenza

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) MILANO – “Il settore assicurativo ha visto negli ultimi anni una notevole crescita e allo stesso tempo è stato attraversato da profonde trasformazioni a partire dall’evoluzione dei bisogni di protezione delle famiglie, all’invecchiamento progressivo della popolazione, per arrivare ai cambiamenti climatici fino al dirompere della pandemia. Fenomeno, quest’ultimo, che ha innalzato il livello di attenzione sul settore assicurativo e soprattutto ha reso necessaria una revisione dell’offerta che fosse a sostegno delle nuove esigenze degli individui anche in ambito economico-lavorativo, oltre che sanitario. Da qui la volontà, ancora più vigorosa, della nostra compagnia nell’essere tutti, amministratori e collaboratori, in prima linea nell’affiancare le persone rispondendo ai loro nuovi bisogni in maniera concreta. Per noi questo significa avere una responsabilità sociale, che si traduce ...