È pace tra Mauro Icardi e Wanda Nara? La [FOTO] di lei lo smentisce: ecco perché (Di lunedì 18 ottobre 2021) È ormai palese che tra Wanda Nara e Mauro Icardi le cose non procedano per il verso giusto. Dopo l’Instagram Stories condivisa dalla showgirl argentina, sembrava ormai annunciata la rottura con l’attaccante del Paris Saint-Germain. Nelle scorse ore, per tentare di riconciliarsi con la propria coniuge, Maurito sarebbe partito da Parigi a Milano, dove precedentemente … L'articolo È pace tra Mauro Icardi e Wanda Nara? La FOTO di lei lo smentisce: ecco perché proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 18 ottobre 2021) È ormai palese che trale cose non procedano per il verso giusto. Dopo l’Instagram Stories condivisa dalla showgirl argentina, sembrava ormai annunciata la rottura con l’attaccante del Paris Saint-Germain. Nelle scorse ore, per tentare di riconciliarsi con la propria coniuge, Maurito sarebbe partito da Parigi a Milano, dove precedentemente … L'articolo Ètra? Ladi lei loproviene da Velvet Gossip.

