Vaccini Covid Italia, ciclo completato per oltre 81% over 12 (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 43.847.511 gli Italiani che hanno completato il ciclo di vaccino anti Covid 19, l’81,18% della popolazione over 12, secondo l’ultimo report aggiornato a oggi. In totale le somministrazioni sono state 87.529.825, con 46.202.539 Italiani che hanno fatto almeno una dose (l’85,54% della popolazione over 12). Sono inoltre 581.132 le persone che hanno ricevuto una terza dose, il 7,67% della popolazione per cui è prevista la dose aggiuntiva. Sul fronte Green pass obbligatorio, intanto, superano quota 100 milioni i certificati verdi scaricati in Italia: 100.595.790 è il totale dei pass Covid-19 emessi fino a ieri, con un incremento rispetto al giorno precedente di 773.829. Per quanto riguarda i dati di oggi, sono 2.437 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 43.847.511 glini che hannoildi vaccino anti19, l’81,18% della popolazione12, secondo l’ultimo report aggiornato a oggi. In totale le somministrazioni sono state 87.529.825, con 46.202.539ni che hanno fatto almeno una dose (l’85,54% della popolazione12). Sono in581.132 le persone che hanno ricevuto una terza dose, il 7,67% della popolazione per cui è prevista la dose aggiuntiva. Sul fronte Green pass obbligatorio, intanto, superano quota 100 milioni i certificati verdi scaricati in: 100.595.790 è il totale dei pass-19 emessi fino a ieri, con un incremento rispetto al giorno precedente di 773.829. Per quanto riguarda i dati di oggi, sono 2.437 ...

