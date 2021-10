Ottava meraviglia del Calcio Napoli: battuto il Torino 1-0 (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Calcio Napoli batte il Torino e alza al cielo la melodia dell’Ottava meraviglia con Victor Osimhen che colpisce di testa e lancia gli azzurri in classifica grazie al risultato di 1-0. Osimhen dopo una partita durissima giocata fisicamente ed uno contro uno, mata un Torino solidissimo. Da Juric a Juric il Calcio Napoli ha Leggi su 2anews (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilbatte ile alza al cielo la melodia dell’con Victor Osimhen che colpisce di testa e lancia gli azzurri in classifica grazie al risultato di 1-0. Osimhen dopo una partita durissima giocata fisicamente ed uno contro uno, mata unsolidissimo. Da Juric a Juric ilha

Advertising

antonellaa262 : Il Calcio Napoli batte il Torino con Victor Osimhen che colpisce di testa e lancia gli azzurri in classifica grazie… - vnewsita : #Napoli-#Torino 1-0. Ottava #vittoria su otto partite - Colomba24510649 : RT @TolliVincenzo: L'OTTAVA MERAVIGLIA AZZURRA ?? - Pacos05990547 : L'ottava meraviglia si pe' me #NapoliTorino #Napoli #ForzaNapoliSempre #oshimen - hashtag24news1 : Il nigeriano stende il Torino e gli azzurri restano in vetta L’ottava meraviglia del Napoli, condita dall’ottavo go… -