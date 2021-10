Blocco porto di Trieste «illegittimo» per la commissione di garanzia La replica | «Sciopero confermato»

Advertising

Corriere : La commissione di garanzia: «Illegittimo lo sciopero di domani al porto di Trieste» - RoyBerardi : RT @wirko94: A differenza del porto di Trieste, il Porto di Ravenna (che è il principale porto dell’Adriatico) ha un numero di no vax molto… - Angelit92832011 : RT @spiritodelbosco: ?????? PER PARTECIPARE AL BLOCCO (AD OLTRANZA) del PORTO DI #TRIESTE CONTRO il #greenpass, 15 OTTOBRE, alle ore 7.00.… - 58Franci85 : RT @antoniodiba: Dipendenti di uno dei principali spedizionieri del porto di #Trieste, Samer, dissentono dallo sciopero e dall'annunciato b… - Liberoarbitrio : RT @giusepperizzos: Marsilio: 'Essendo l'Abruzzo bagnato dal mare su tre lati, risentiremo più di tutti del blocco delle attività annunciat… -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco porto

Sky Tg24

... in vista dell'annunciato sciopero edelle attività da parte dei portuali in alcuni scali, in particolare quelli di Trieste e Genova. Il presidente delgiuliano Zeno D'Agostino ha pronte ...Untotale però potrebbe essere all'orizzonte se lo sciopero annunciato da molti settori per ... subito vietato dall'autorità di garanzia scioperi) dovesse realmente andare in: con merci ...La vicequestore Alessandra Nunzia Schilirò, intervistata da Massimo Giletti a Non è l’Arena, ha dichiarato che la manifestazione di sabato è stata un flop per tutti, poliziotti e manifestanti, perché ...A questo punto, come ha puntualizzato il prefetto di Trieste Valerio Valenti «Lo sciopero non è autorizzato, chi partecipa commette un reato». La situazione di Trieste sembra al momento unica in Itali ...