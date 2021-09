(Di venerdì 24 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos) - Può volerci una vita per sentirsi parte di una famiglia. O un attimo, come nel caso di, lo stilista che dal maggio scorso è diventato direttore creativo di. Braccio destro e allievo di Angelaper oltre vent'anni,ha raccolto le redini del brand di Sumirago e oggi è pronto a presentare a Milano la sua prima collezione. “Cosa mi distingue dai? Forse sono meno esuberante, più intimo su certi aspetti - confida lo stilista all'Adnkronos -. Voglio far capire la preziosità di quello che si fa. Cerco leggerezza, freschezza, ho voluto rileggere l'heritage di, gli arazzi, i patchwork che faceva Ottavio, che prima approcciavamo in maniera ortodossa. Ora sono volutamente femminili, preziosi, come ...

Advertising

TV7Benevento : Alberto Caliri: 'La mia nuova Missoni, leggera e preziosa'... -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Caliri

Il Tempo

Primo show anche per, da pochi mesi al timone creativo di Missoni . Saranno inoltre presenti per la prima volta nel calendario sfilate Mm6 Maison Margiela , Vitelli , Luisa ...... fondata dai genitori Ottavio e Rosita , al suo storico assistente, ma la presenza della famiglia resta imprescindibile per definire le strategie del brand. "Missoni è un'azienda che ...Milano, 23 set. (Adnkronos) - Può volerci una vita per sentirsi parte di una famiglia. O un attimo, come nel caso di Alberto Caliri, lo stilista che ...Debutto in passerella del nuovo direttore creativo Alberto Caliri, che è stato per dodici anni braccio destro di Angela Missoni ...