Calafiori scappa a sinistra | Abraham segna | il film di Roma - Udinese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calafiori scappa

Giallorossi.net

All'Olimpico la Roma vince 1 - 0 contro l'Udinese grazie ad una rete di Tammy Abraham realizzata al 36' del primo tempo. Da segnalare l'espulsione per doppia ammonizione del capitano Lorenzo ......72' Manovra il pallone l'Udinese con Soppy che serve con un filtrante il treno Deulofeu che... ad_dyn 66' Primo scatto di Soppy in zona laterale che viene strattonato per la maglia da...SAMPDORIA- NAPOLI 0-4. In chiusura della quinta giornata della serie A, il confronto più atteso era quello di Marassi, tra la Samp e il Napoli potenziale capolista. E la squadra ...La Roma ha perso la prima gara della sua stagione a Verona, di fronte a una squadra finora sempre battuta e che per questo aveva cambiato allenatore dopo appena ...