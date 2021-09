Allegri: 'Vittoria della sofferenza. Dobbiamo uscire dalla zona di comfort e migliorare' (Di mercoledì 22 settembre 2021) "E' stata una Vittoria bella, ma soprattutto importante - ha detto Allegri a Dazn dopo la prima Vittoria in campionato, contro lo Spezia - . Abbiamo vinto una partita di sofferenza, abbiamo anche ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) "E' stata unabella, ma soprattutto importante - ha dettoa Dazn dopo la primain campionato, contro lo Spezia - . Abbiamo vinto una partita di, abbiamo anche ...

