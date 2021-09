Serie B | le designazioni arbitrali della 5a giornata

(Di lunedì 20 settembre 2021) L’Aia ha comunicato leper le gare5aBKT 2021/2022 in programma tra lunedì 20 e mercoledì 22 settembre 2020. ALESSANDRIA – ASCOLI MINELLI FONTEMURATO – VIGILE IV: LOVISON Var: SOZZA Avar: ROSSI C. BENEVENTO – CITTACOSSOCROCE – D’ASCANIO IV: DI MARCO VAR: MASSIMI AVAR: GIALLATINI COSENZA – COMO SACCHI DI IORIO – GUALTIERI IV: GRASSO VAR: NASCA AVAR: MASTRODONATO CREMONESE – PERUGIA MARCHETTI DI GIOIA – SCHIRRU IV: FONTANI VAR: PICCININI AVAR: AFFATATO CROTONE – LECCE PATERNA BERTI – MORO IV: PIRROTTA VAR: MARINI AVAR: COLAROSSI FROSINONE – BRESCIA DIONISI BACCINI – MUTO IV: ARENA VAR: PRONTERA AVAR: VECCHI PISA – MONZA PAIRETTO TOLFO – DI GIACINTO IV: DEL RIO VAR: ABBATTISTA AVAR: ...

... una delle partite della quinta giornata del campionato diA che si gioca domani sera nel ... Tra le altre, Roma - Udinese è stata affidata a Rapuano di Rimini e Spezia - Juventus ad ...Sarà Michael Fabbri ad arbitrare Fiorentina - Inter , big match diA in programma per il turno infrasettimanale . Sono state diramate tutte leper la quinta giornata del campionato italiano di calcio, che inizierà martedì 21 settembre e si ...Milan-Venezia, in programma mercoledì sera, è stata affidata a Pezzuto di Lecce, mentre Sampdoria e Napoli, i campo giovedì alle 18.30, saranno dirette da Valeri di Roma. - ROMA, 20 SET - Sarà l'arbit ...Fabbri di Ravenna sarà l'arbitro che dirigerà Fiorentina-Inter, una delle partite del quinto turno della serie A, che si giocherà domani sera. Milan-Venezia, in ...