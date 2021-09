Finale Supercoppa Italiana basket, Olimpia Milano-Virtus Bologna: programma, orario, tv (Di lunedì 20 settembre 2021) Olimpia Milano contro Virtus Bologna, in quel dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Si apre così la prima assegnazione di titolo nella pallacanestro Italiana per la stagione 2021-2022. Da un anno all’altro, la Finale è sempre quella ed è il seguito sia dell’ultima Supercoppa che della serie scudetto. Da una parte l’Olimpia Milano, vittoriosa in una strana semiFinale nella quale si è divorata un grande vantaggio nel terzo quarto, ma ha alla fine saputo battere l’Happy Casa Brindisi. Dall’altra, la Virtus Segafredo Bologna, nonostante abbia appena perso Ekpe Udoh, è riuscita a sopravvivere alla dura sfida con l’Umana Reyer Venezia. Il grande classico torna a ripetersi, dunque, e sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021)contro, in quel dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Si apre così la prima assegnazione di titolo nella pallacanestroper la stagione 2021-2022. Da un anno all’altro, laè sempre quella ed è il seguito sia dell’ultimache della serie scudetto. Da una parte l’, vittoriosa in una strana seminella quale si è divorata un grande vantaggio nel terzo quarto, ma ha alla fine saputo battere l’Happy Casa Brindisi. Dall’altra, laSegafredo, nonostante abbia appena perso Ekpe Udoh, è riuscita a sopravvivere alla dura sfida con l’Umana Reyer Venezia. Il grande classico torna a ripetersi, dunque, e sarà ...

Advertising

OlimpiaMI1936 : 72-67! FINALE! In tutti i sensi... ??? #insieme #Supercoppa #BrindisiMilano #ForzaOlimpia - LegaBasketA : Il @GruppoBPER_PR #BestOffensivePlayer dei quarti di finale della @discoveryplusIT #Supercoppa presented by… - Moixus1970 : RT @Eurosport_IT: Kevin Hervey realizza 17 punti, a Venezia non bastano i 16 punti di Stefano Tonut ?? - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #LBASupercoppa | Semifinali Sarà @OlimpiaMI1936 contro @Virtusbo la finale di Supercoppa, riedizione della recente f… - PCagnan : Basket Supercoppa, la Reyer fermata dalla Virtus in un finale da brividi: addio alla finale -