Aprilia | nascondeva una pistola con matricola abrasa e canna modificata | arrestato 51enne

(Di giovedì 5 agosto 2021) Nel pomeriggio di ieri i carabinieri dihanno tratto in arresto undel posto. L’uomo si era reso responsabile dei reati di detenzione illegale di armi e munizionamento e di detenzione abusiva di armi. I fatti In particolare, il predetto, a seguito di una perquisizione domiciliare disposta dalla procura della repubblica di Latina, è stato trovato in possesso di unamarca ft, modello gt28, cal.8, cone n.2 proiettili cal. 6,35. L’arma e le munizioni sono state immediatamente sequestrate e ...

