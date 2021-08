Olimpiadi | ciclismo su pista maschile | l’Italia vince la medaglia d’oro

Advertising

TOKYO (GIAPPONE) - L'Italia è medaglia oro nell'inseguimento a squadre su pista di. Il team composto da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan ha battuto in finale Danimarca stampando un nuovo record mondiale dopo quello firmato ieri. Per l'Italia ...Alledi Tokyo 2020, l'Italia è medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre maschili disu pista. Nella finale per il primo posto il quartetto azzurro - Simone Consonni, Filippo Ganna, ...Oro e record del mondo per gli italiani del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo. La storica vittoria è arrivata oggi 4 agosto. Un capolavoro senza precedenti per il quartetto formato da Filippo ...Sesto oro per la delegazione italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che arriva nel ciclismo su pista (inseguimento a squadre) grazie ad una straordinaria prestazione del ...