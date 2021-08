Il Pd di Milano | ' Accostare il green pass alla Shoah è ignobile'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milano Accostare

Globalist.it

I soliti provocatori: "il Green Pass alla Shoah e al regime nazista è ignobile, così come la vandalizzazione di ... Così in una nota la segretaria del Partito DemocraticoMetropolitana, ...... CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK, ATTUALITA', DESIGN, SPORT, MODA, ECONOMIA, SALUTE ,... 806 NUOVI POSITIVI Notizia precedente VANDALIZZATO IL MURALE DI CHIESA ROSSA, ROGGIANI - '...Il Bayern Monaco è piombato su Marcel Sabitzer, centrocampista del Red Bull Lipsia più volte accostato al Milan nelle ultime settimane. In scadenza il ...la segretaria dem Silvia Roggiani, dopo che alcuni vandali hanno deturpato con svastiche e scritto contro il green pass il murale della biblioteca Chiesa Rossa in piazza Abbiategrasso a Milano.