La pazza idea della Juventus: un centrocampo tutto nuovo, contatti con il Chelsea per Bakayoko (Di lunedì 2 agosto 2021) Inizialmente il nome di Bakayoko è stato preso in considerazione come possibile alternativa a Locatelli, adesso la Juventus sta pensando di aggiungere alla batteria dei centrocampisti anche l’ex Milan. Sono ore caldissime per la Vecchia Signora, la squadra è reduce da una brutta stagione con Andrea Pirlo in panchina. Sono arrivati due trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa ma il rendimento in campionato e Champions League è stato al di sotto delle aspettative. In particolar modo ha deluso il centrocampo, negli ultimi anni è stato il punto di forza della Juventus, negli ultimi mesi sicuramente il reparto ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 2 agosto 2021) Inizialmente il nome diè stato preso in considerazione come possibile alternativa a Locatelli, adesso lasta pensando di aggiungere alla batteria dei centrocampisti anche l’ex Milan. Sono ore caldissime per la Vecchia Signora, la squadra è reduce da una brutta stagione con Andrea Pirlo in panchina. Sono arrivati due trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa ma il rendimento in campionato e Champions League è stato al di sotto delle aspettative. In particolar modo ha deluso il, negli ultimi anni è stato il punto di forza, negli ultimi mesi sicuramente il reparto ...

Advertising

mattia612777071 : @kimsbwin @masolinismo Dispiace solo per i tuoi figli sempre se qualcuno gli venga la pazza idea di farli con te - RADIOEFFEITALIA : Patty Pravo - Pazza idea - xhollqnd : madonna eli tu sei pazza non hai idea di quanto ti voglia bene - infoitsport : Calcio in diretta, pazza idea Milan: Icardi colpo di fine estate? - infoitsalute : GdS – Pazza idea Marotta: contropiede sulla Juve per Pjanic -