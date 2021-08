Advertising

iconanews : Calabria:Spirlì,se ci sarà decreto Governo al voto 3 e 4/10 - GruppoIeC : Virtual tour Calabria, il progetto con 12 siti simbolici. Spirlì: Tesori da presentare al mondo -… - AnsaCalabria : Regione:Spirlì, 'Virtual Tour' è nostra proposta al mondo. Progetto consente visita on line a 12 luoghi simbolo Cal… - Strill_it : Virtual tour Calabria, Spirlì: “Tesori da presentare al mondo” - calabrianewsit : 'Inter nos', Spirlì: '#Arresto #Paris mi addolora', invito a non avere pregiudizi - -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Spirlì

Affaritaliani.it

Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione, Nino, parlando con i giornalisti a Catanzaro. Laè l'unica Regione al voto nella tornata autunnale. . 2 agosto 2021"È un modo " ha aggiunto" per presentarci a distanza al mondo e per far conoscere siti che poi potranno essere visitati di persona con un successivo viaggio in. Ringrazio il Gruppo ...