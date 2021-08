"Alla faccia di chi so io". Sconcertante Gad Lerner, rovina il trionfo di Jacobs: le sue parole vergognose (Di domenica 1 agosto 2021) Gad Lerner inciampa su Marcell Jacobs, con un tweet. “Marcell #Jacobs un grande bresciano (Alla faccia di chi so io)”, scrive su Twitter, dopo la vittoria sui 100 metri piani in atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Ma il tweet sull'oro italiano ai giochi diventa facile preda della rete che critica il giornalista seduta stante. E Lerner si becca l'epiteto di razzista antitaliano. Francesco Storace sul Tempo fa notare che, "anziché esultare e basta per la doppietta azzurra, (e infatti neanche una parola per Gianmarco Tamberi, come se l'oro del salto in alto fosse carta straccia) Gad ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Gadinciampa su Marcell, con un tweet. “Marcell #un grande bresciano (di chi so io)”, scrive su Twitter, dopo la vittoria sui 100 metri piani in atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Ma il tweet sull'oro italiano ai giochi diventa facile preda della rete che critica il giornalista seduta stante. Esi becca l'epiteto di razzista antitaliano. Francesco Storace sul Tempo fa notare che, "anziché esultare e basta per la doppietta azzurra, (e infatti neanche una parola per Gianmarco Tamberi, come se l'oro del salto in alto fosse carta straccia) Gad ...

