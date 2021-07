The End of the World, la prima mondiale dell’opera multimediale per salvare il pianeta (Di venerdì 30 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=hORDGGwi-8o È una prima mondiale quella che si terrà la sera del 31 luglio alla Cava Roncino di Oira Crevoladossola, in Val d’Ossola, nell’ambito di Nextones, la declinazione dedicata alla sperimentazione elettronica e audiovisiva del festival Tones on the Stones (dal 22 luglio al 5 settembre), che per celebrare la sua 15esima edizione si rinnova nella formula più ampia intitolata Tones Teatro Natura. E proprio in un teatro stabile di pietra realizzato da Fuzz Atelier andrà in scena la prima rappresentazione, appunto, di The End of the World, opera multimediale firmata dal ... Leggi su wired (Di venerdì 30 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=hORDGGwi-8o È unaquella che si terrà la sera del 31 luglio alla Cava Roncino di Oira Crevoladossola, in Val d’Ossola, nell’ambito di Nextones, la declinazione dedicata alla sperimentazione elettronica e audiovisiva del festival Tones on the Stones (dal 22 luglio al 5 settembre), che per celebrare la sua 15esima edizione si rinnova nella formula più ampia intitolata Tones Teatro Natura. E proprio in un teatro stabile di pietra realizzato da Fuzz Atelier andrà in scena larappresentazione, appunto, di The End of the, operafirmata dal ...

