In Francia l’85% dei ricoverati non è vaccinato. Solo l’11% dei morti completamente immunizzato (Di venerdì 30 luglio 2021) Dalla Francia, che è tornata a superare la soglia dei mille pazienti ricoverati in terapia intensiva, arrivano nuovi dati che marcano ancora una volta la differenza tra vaccinati e non vaccinati malati di Covid-19. Le evidenze sono state sviluppate dalla direzione di ricerca, studi e valutazione delle statistiche (Drees), citato da Le Figaro, e prende in considerazione i ricoveri causa Sars-Cov-2 fra il 31 maggio e l’11 luglio. Delle persone entrate in ospedale, l’85% non era vaccinato e in un altro studio dello stesso istituto l’80% dei contagiati fra il 28 giugno e il 4 luglio risultava non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Dalla, che è tornata a superare la soglia dei mille pazientiin terapia intensiva, arrivano nuovi dati che marcano ancora una volta la differenza tra vaccinati e non vaccinati malati di Covid-19. Le evidenze sono state sviluppate dalla direzione di ricerca, studi e valutazione delle statistiche (Drees), citato da Le Figaro, e prende in considerazione i ricoveri causa Sars-Cov-2 fra il 31 maggio e l’11 luglio. Delle persone entrate in ospedale,non erae in un altro studio dello stesso istituto l’80% dei contagiati fra il 28 giugno e il 4 luglio risultava non ...

