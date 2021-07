LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simona Quadarella in finale col terzo tempo negli 800. Panziera avanti senza brillare (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24: Al via la prima batteria della 4×100 mista mista. Usa, Gran Bretagna, Canada in vasca 13.22. Queste le semifinaliste dei 200 dorso donne: McKeown, White, Masse, Bacon, Liu, Ruck, Peng, Seebohm, Burian, Grabowski, Salcutan, Panziera, Bernat, Zamorano Sanz, Barzelay, Van Rouwendaal 13.21: La australiana McKeown vince in 2’08?18 l’ultima batteria dei 200 dorso, la canadese Masse è seconda in 2’08?23, terza l’altra canadese Ruck in 2’08?87. margherita Panziera in semifinale ma così non può lottare per la medaglia 13.17: Brutta prova di Margherita ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24: Al via la prima batteria della 4×100 mista mista. Usa, Gran Bretagna, Canada in vasca 13.22. Queste le semifinaliste dei 200 dorso donne: McKeown, White, Masse, Bacon, Liu, Ruck, Peng, Seebohm, Burian, Grabowski, Salcutan,, Bernat, Zamorano Sanz, Barzelay, Van Rouwendaal 13.21: La australiana McKeown vince in 2’08?18 l’ultima batteria dei 200 dorso, la canadese Masse è seconda in 2’08?23, terza l’altra canadese Ruck in 2’08?87. margheritain semima così non può lottare per la medaglia 13.17: Brutta prova di Margherita ...

Advertising

diegonanni76 : LIVE #Olympics #Fencing Arriva la medaglia di #bronze per la squadra di fioretto femminile che batte nettamente g… - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Italia #nuoto #olimpiadi #tokyo2020 Tokyo 2020 | Live report Batterie 29 luglio 2021: Sesta gi… - mainormale_ : Mi scuseranno gli sport live ora ma devo recuperare le mie donne della pallavolo e il nuoto andati in onda stanotte. #Tokyo2020 #Olympics - infoitsport : Risultati nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: oggi Miressi e Paltrinieri - infoitsport : LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: PALTRINIERI ARGENTO IMMENSO!!!! Attesa per Miressi -