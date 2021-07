Juventus | rinnovo Chiellini | le ultime sul difensore

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Lae Giorgiocontinuano a lavorare per ildi contratto. Lesulla trattativa tra le parti Ieri Andrea Agnelli ha tolto ogni dubbio sulla permanenza di Giorgioalla. Ma sino a quando il capitano sarà bianconero Secondo Gazzetta c’è un incontro fissato tra il presidente e il: si vedranno lunedì mattina, giorno in cui il capitano comincerà ad allenarsi. Il prolungamento è decisamente atteso e deve superare solo un paio di ostacoli: l’entità dele soprattutto la durata. LEGGI TUTTE LE ...

Advertising

Lodamarco1 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Juventus-#Chiellini, due indizi fanno… una prova ?? Il capitano rinnoverà presto il suo contratto con i bianconeri… - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Juventus-#Chiellini, due indizi fanno… una prova ?? Il capitano rinnoverà presto il suo contratto con i bianconeri… - misorecordsuk : Juve, Chiellini: Agnelli e Allegri certi del rinnovo. Fissato l’incontro #Juve #Juventus - LeBombeDiVlad : ???? #Juventus-#Chiellini, due indizi fanno… una prova ?? Il capitano rinnoverà presto il suo contratto con i bianc… - Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari #27luglio /2 Difensori #Ascoli: Baschirotto dalla #Viterbese, in prestito… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rinnovo

Ascolta 'Fiorentina, offerta super per ilanti Juve e Milan di Vlahovic' su Spreaker. FATTORE CLAUSOLA -e Milan sono sempre molto attente su Vlahovic, sopratutto in vista del futuro.Prosegue, nel frattempo, il calciomercato anche per gli altri club di Serie A. E la Juve, ... in caso di un mancatoda parte del portoghese, infatti, la Juve potrebbe preferire a Kaio ...Calciomercato Juventus, spunta un retroscena su Paul Pogba: uno scambio proposto allo United è stato respinto. Pogba © . La Juventus insiste per Locatelli, obiettivo ...Si entra nella fase calda della trattativa: Vlahovic verso il sì alla Fiorentina, ma Juve e Milan non demordono ...