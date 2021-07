Santiago | il gesto che emoziona mamma Bélen | “Amore della mamma…”

Leggi su ck12

(Di martedì 27 luglio 2021) : cosa ha fatto il bambino. Ormai tutto ciò che avviene in casa didiventa virale. Viene quasi il sospetto che tutti i componenti del nucleo familiare,Bèlen, papà Antonino Spinalbese ed il giovanissimo, girino armati di videocamere, fotocamere e smartphone per riprendere ogni momento, più o meno saliente,loro giornata. Dalla nascita di Luna Marì, avvenuta il 12 luglio scorso, non passa giorno che i social non impazziscano per qualche immagine proveniente da casa Rodriguez. Ti potrebbe interessare>>> Belen Rodriguez, forma strepitosa: i fan non ...