Basket | la rivolta dei club di serie A | ' Con il 25% del pubblico il campionato è a rischio'

(Di martedì 27 luglio 2021) La quota del 25% per gli ingressi nei palasport previsti per la nuova stagione ha innescato un forte dissenso all'interno della Lega. Da strisciante e sotto traccia nei mesi della riapertura ...

Advertising

nmagstars : Basket, la rivolta dei club: 'Con il 25% del pubblico il camp... - Aquila6811 : RT @Gazzetta_it: Serie A, la rivolta dei club: “Con il 25% del pubblico il campionato è a rischio” #basket - Gazzetta_it : Serie A, la rivolta dei club: “Con il 25% del pubblico il campionato è a rischio” #basket - Trollalla : @Giusepp76188819 @borghi_claudio @Theskeptical_ onorevole @borghi_claudio stavo per scriverle la stessa cosa, di f… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket rivolta

La Gazzetta dello Sport

La quota del 25% per gli ingressi nei palasport previsti per la nuova stagione ha innescato un forte dissenso all'interno della Legabasket. Da strisciante e sotto traccia nei mesi della riapertura ...Dalle ore 3.00 spazio poi agli incontri dele del3 3 (con la nazionale azzurra in ... Solo alle ore 12.00 la nostra attenzione sarà tuttaalla finale per l'oro nella ginnastica ...Nell’Assemblea il malcontento per le misure restrittive del Consiglio dei Ministri: ci sarà una serrata dei proprietari?Il Dream Team ko accusa coach Popovich, il trionfo del Giappone manda in crisi un Paese: sorprese diventate norme ...