Inter | Marotta annuncia | «Eliminiamo il distanziamento negli stadi»

(Di domenica 25 luglio 2021), l’adha parlato riguardo le decisioni del Governo sulla riapertura degliGiuseppe, amministratore delegato dell’, è statopellato dall’Ansa riguardo la riapertura degli. GREEN PASS – «Sarebbe utile eliminare il metro di distanza tra un posto e l’altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti». DANNI AI CLUB – «Con illa capienza prevista del 50%, verrebbe ridotta al 25/30%. Questa situazione provocherebbe un danno ...

Commenta per primo Beppe, ad dell', ha parlato delle decisioni del Governo relative alle riaperture degli stadi e del Green Pass. Lo ha fatto ai microfoni dell'Ansa: 'Sarebbe utile eliminare il metro di ...Così l'ad dell', Giuseppe, sulle decisioni del Governo sulla capienza degli stadi. "Con il distanziamento - prosegue - la capienza, prevista al 50%, verrebbe ridotta al 25/30%. Questa ...Marotta, AD dell'Inter, ha parlato del Green Pass esprimendosi con entusiasmo, mentre sul metro di distanziamento meglio eliminarlo ..."Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti". Così l'ad dell'Int ...