Tragedia in casa, lo scrittore e la madre trovati morti nel loro appartamento. Da giorni non rispondeva al telefono (Di giovedì 22 luglio 2021) Tragedia a Genova, i poliziotti hanno trovato i corpi dello scrittore e di sua madre in avanzato stato di decomposizione ognuno nella propria camera. Il pubblico ministero Stefano Puppo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per poter procedere ad accertamenti. Verranno sentiti i conoscenti e analizzati farmaci trovati in casa. Il 46enne viveva con la donna che era gravemente malata e che probabilmente non è riuscita a lanciare l’allarme dopo che il figlio è stato colto da un malore che lo ha ucciso. All’interno della casa sono stati rinvenuti anche diversi farmaci che ora ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021)a Genova, i poliziotti hanno trovato i corpi delloe di suain avanzato stato di decomposizione ognuno nella propria camera. Il pubblico ministero Stefano Puppo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per poter procedere ad accertamenti. Verranno sentiti i conoscenti e analizzati farmaciin. Il 46enne viveva con la donna che era gravemente malata e che probabilmente non è riuscita a lanciare l’allarme dopo che il figlio è stato colto da un malore che lo ha ucciso. All’interno dellasono stati rinvenuti anche diversi farmaci che ora ...

Advertising

white__rabbitch : @Mariste94312737 @LegaSalvini O magari il vostro amico poteva non uscire di casa con una pistola carica, tirarla fu… - rep_roma : Tragedia a Ostia, donna morta in casa e marito giù da finestra. Ipotesi omicidio-suicidio [di Romina Marceca] [aggi… - manulamanuz57 : RT @gianpaolag18: Genova, lo scrittore La Fauci e la madre trovati senza vita in casa: 'Di fame e stenti', una morte terrificante Madonna c… - gianpaolag18 : Genova, lo scrittore La Fauci e la madre trovati senza vita in casa: 'Di fame e stenti', una morte terrificante Mad… - ekuonews : Tragedia a Castiglione Messer Raimondo, anziana si toglie la vita buttandosi dalla finestra di casa -