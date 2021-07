Alluvione Germania e Belgio, il ciclone è diretto in Italia (Di sabato 17 luglio 2021) Il ciclone che ha messo in ginocchio la Germania e il Belgio ora si sta spostando verso l'Italia. Moltissime zone di questi due Paesi sono state travolte dalla furia dei corsi d'acqua, alimentati da piogge torrenziali mai così intense da un secolo. Ad ovest della Germania i morti sono stati più di cento e i dispersi sono stati alemeno 1.300. Una tragedia che la cancelliera Angela Merkel è stata costretta all'inizio a vivere lontano dal Paese, a Washington, preparandosi ad un bilancio di vittime e danni ben peggiore. Ebbene ora la tempesta che nei giorni scorsi ha colpito l’Europa centrale si sta ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 luglio 2021) Ilche ha messo in ginocchio lae ilora si sta spostando verso l'. Moltissime zone di questi due Paesi sono state travolte dalla furia dei corsi d'acqua, alimentati da piogge torrenziali mai così intense da un secolo. Ad ovest dellai morti sono stati più di cento e i dispersi sono stati alemeno 1.300. Una tragedia che la cancelliera Angela Merkel è stata costretta all'inizio a vivere lontano dal Paese, a Washington, preparandosi ad un bilancio di vittime e danni ben peggiore. Ebbene ora la tempesta che nei giorni scorsi ha colpito l’Europa centrale si sta ...

