Scarface film stasera in tv 14 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 14 luglio 2021)è ilin tv mercoledì 142021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:GENERE: Drammatico ANNO: 1983 REGIA: Brian De Palma: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert ...