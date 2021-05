Calciomercato | Mariano Diaz al Milan | cosa c’è di vero?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) Le voci che voglionoalsi alimentano da mesi e, secondo il sito Fichajes.net, l’affare sembra anche vicino alla conclusione. L’attaccante del Real Madrid però non vive un periodo sufficiente ormai dal 2017-18 con il Lione, annata nella quale aveva totalizzato 21 gol. In questa stagione Zidane lo ha chiamato poco in causa, spesso in situazioni di emergenza e, il, potrebbe rappresentare un “reset” per il calciatore della Repubblica Dominicana: non da prima scelta, forse nemmeno da seconda.e le prospettive alIlè alla ricerca di un attaccante giovane e prolifico da affiancare ad Ibrahimovic enon risponde a questo criteri: classe 1993 con sei gol ...