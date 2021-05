Esce oggi Klan il nuovo singolo di Mahmood che anticipa l’album Ghettolimpo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 14 maggio 2021) Una grande giornata per chi stava aspettando con ansia l’uscita deldiinfatti la canzone “” che arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali.è ildiche”, il suoalbum in uscita l’11 giugno 2021.to dal“Inuyasha” (disco d’oro) e da “Zero”, brano che fa parte della colonna sonora dell’omonima serie originale Netflix di cui ha curato anche un episodio come music supervisor, “” rappresenta unimmaginario per l’artista che in breve tempo si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti ...