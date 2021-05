Covid Italia, oggi 7.567 contagi e 182 morti: bollettino 14 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 7.567 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 182 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 298-186 tamponi, l’indice di positività è al 2,5%. LAZIO – Sono 706 i nuovi contagi da coronavirus oggi nel Lazio. Si registrano altri 10 decessi. “oggi nel Lazio, su quasi 16mila tamponi molecolari (+1.238) e oltre 16mila antigenici, per un totale di oltre 32mila test, si registrano 706 nuovi casi positivi (+52), 10 decessi (-11), 1.100 guariti, 1.599 ricoverati (+10) e 231 le terapie intensive (-2). Aumentano i casi e i ricoveri, diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,4%, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 7.567 ida coronavirus in, 14, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 182. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 298-186 tamponi, l’indice di positività è al 2,5%. LAZIO – Sono 706 i nuovida coronavirusnel Lazio. Si registrano altri 10 decessi. “nel Lazio, su quasi 16mila tamponi molecolari (+1.238) e oltre 16mila antigenici, per un totale di oltre 32mila test, si registrano 706 nuovi casi positivi (+52), 10 decessi (-11), 1.100 guariti, 1.599 ricoverati (+10) e 231 le terapie intensive (-2). Aumentano i casi e i ricoveri, diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,4%, ...

