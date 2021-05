Pescara | i tifosi lanciano la petizione per il ritorno di Zeman in panchina

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilè reduce da una stagione da dimenticare nel campionato di Serie B che si è conclusa con la retrocessione, adesso ichiedono ildiin. E’ stato un campionato da dimenticare per i Delfini, partiti con ambizioni almeno di playoff sono crollati in classifica fino all’amaro epilogo. Adesso si sta già programmando il futuro e l’obiettivo è quello di tornare subito nel torneo cadetto. “Il calcio è uno sport, fatto di sacrifici e meritocrazia.rappresenta tutto questo: lavoro, giovani e calcio propositivo. Se sei d’accordo pure tu, firma!”. E’ lalanciata ieri ada un gruppo dibiancazzurri capitanati da Luca Viola, ristoratore pescarese e grande tifoso del ...

Notizie Sport - 12/05/2021 - "Il Calcio è uno sport, fatto di sacrifici e meritocrazia. Zeman rappresenta tutto questo: lavoro, giovani e calcio propositivo. Se sei d'accordo pure tu, firma!". Questa la petizione lancia ...