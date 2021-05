Regno Unito | europei e italiani bloccati alla frontiera e rimpatriati

(Di sabato 8 maggio 2021) Cittadinisono stati fermati e rinchiusi nei centri di identificazione britannici, prima di essere espulsi, per aver cercato di entrare nel Paese senza visto per lavorare o status di residente. Diplomaticihanno espresso preoccupazioneluce di casi di cittadini rimasti nei centri fino a sette giorni prima di essere. Lo ha riferito Politico, sostenendo che sono stati almeno 30 i casi che hanno visto protagonisti tedeschi, greci,, romeni e spagnoli. Le ambasciate europee a Londra hanno offerto consulenza legale e sono intervenuti per cercare di accorciare il periodo di detenzione, anche se non tutti i cittadini Ue hanno cercato il sostegno del consolato. In maggioranza si tratta di giovani che hanno tentato di entrare nel...

In maggioranza si tratta di giovani che hanno tentato di entrare nelper lavorare come baby - sitter alla pari o altri lavoretti, come era comune quando il Paese faceva ancora parte dell'..."Credo - aggiunge - che non sarebbe stato possibile se ilfosse ancora membro dell'Unione europea", visto "che si era tenacemente opposto a un intervento in questo senso ritenendo che ...Secondo Politico, i casi sono almeno 30, soprattutto giovani che hanno provato a entrare per lavorare come baby-sitter alla pari o altri lavoretti ...Fermati alla frontiera tedeschi, italiani, spagnoli e romeni. Molti giovani in cerca di lavoro per brevi periodi ...