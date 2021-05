Concorso Comune Genova: si cercano 40 istruttori amministrativi (Di sabato 8 maggio 2021) Il Concorso Comune Genova è stato inserito in Gazzetta Ufficiale n. 35 in data 4 maggio 2021. Il Comune di Genova sta infatti cercando 40 istruttori amministrativi, esperti contabili di Categoria C. Questi verranno assunti a tempo pieno e indeterminato dal 2021 al 2023. Il Bando è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune e scadrà il 19 maggio 2021. Concorso Comune Genova: i requisiti Per poter partecipare al Concorso è necessario essere in possesso di alcuni requisiti, ovvero: Essere cittadini italiani o di uno Stato dell'UE Avere almeno 18 anni Avere diritti civili e diritti politici Non avere mai avuto condanne penali e nemmeno procedimenti penali pendenti Per gli ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 8 maggio 2021) Ilè stato inserito in Gazzetta Ufficiale n. 35 in data 4 maggio 2021. Ildista infatti cercando 40, esperti contabili di Categoria C. Questi verranno assunti a tempo pieno e indeterminato dal 2021 al 2023. Il Bando è stato pubblicato sul sito ufficiale dele scadrà il 19 maggio 2021.: i requisiti Per poter partecipare alè necessario essere in possesso di alcuni requisiti, ovvero: Essere cittadini italiani o di uno Stato dell'UE Avere almeno 18 anni Avere diritti civili e diritti politici Non avere mai avuto condanne penali e nemmeno procedimenti penali pendenti Per gli ...

zazoomblog : Concorso Comune Genova: si cercano 40 istruttori amministrativi - #Concorso #Comune #Genova: #cercano - VincePerfetto : RT @puntomagazine: Incriminato per concorso esterno in assoziazione mafiosa e condannato in primo grado. Per lui arriva l'assoluzione. Palm… - alei1004 : @Hyperrita Gli ultimi 2 collaboro con i miei 2 migliori amici(gemelli)da 1 anno a causa del blocco della scuola cal… - lavorofacile : Comune di Pescara: concorso per 15 posti a tempo indeterminato - BizzoZEROtoHero : RT @ComuneCastOlona: #Concorso aperte le iscrizioni per “COLORA IL BORGO', il concorso artistico rivolto agli alunni delle classi seconde d… -