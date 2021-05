Skoda Kodiaq - Il restyling in Italia con prezzi a partire da 29.450 euro (Di venerdì 7 maggio 2021) La Skoda ha aperto gli ordini per la Kodiaq restyling, disponibile in Italia con prezzi a partire da 29.450 euro. L'ultimo aggiornamento della Suv boema è subito identificabile grazie ai nuovi loghi, ai paraurti ridisegnati e ai gruppi ottici modificati. Su questo modello debuttano, inoltre, l'infotainment su base Mib3, i fari Matrix Led, i sedili ventilati opzionali e il Virtual Cockpit con grafica personalizzabile. Benzina e diesel da 150 a 200 CV. La gamma è composta dalle varianti Ambition, Executive, Style e Sportline, mentre la sportiva RS 2.0 TSI da 245 CV e la lussuosa variante L&K si aggiungeranno nei prossimi mesi. Le motorizzazioni disponibili sono: benzina 1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI 190 CV e diesel 2.0 TDI Evo da 150 e 200 CV. La trazione integrale è ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 7 maggio 2021) Laha aperto gli ordini per la, disponibile inconda 29.450. L'ultimo aggiornamento della Suv boema è subito identificabile grazie ai nuovi loghi, ai paraurti ridisegnati e ai gruppi ottici modificati. Su questo modello debuttano, inoltre, l'infotainment su base Mib3, i fari Matrix Led, i sedili ventilati opzionali e il Virtual Cockpit con grafica personalizzabile. Benzina e diesel da 150 a 200 CV. La gamma è composta dalle varianti Ambition, Executive, Style e Sportline, mentre la sportiva RS 2.0 TSI da 245 CV e la lussuosa variante L&K si aggiungeranno nei prossimi mesi. Le motorizzazioni disponibili sono: benzina 1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI 190 CV e diesel 2.0 TDI Evo da 150 e 200 CV. La trazione integrale è ...

Advertising

quattroruote : #Skoda, aperti gli ordini per la #Kodiaq restyling. Tutti i prezzi e gli allestimenti della #Suv qui ---->… - HDmotori : Skoda Kodiaq, partono gli ordini in Italia del restyling del SUV - fabiocavagnera : RT @motorionline: #SkodaKodiaq 2021: via alla prevendita in Italia, a partire da 29.450 euro - motorionline : #SkodaKodiaq 2021: via alla prevendita in Italia, a partire da 29.450 euro -