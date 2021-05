Covid, il punto sull’emergenza. Brusaferro: “Mortalità e ricoveri in calo, l’epidemia non riparte. Vaccinarsi è l’antidoto” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha fatto un punto sull’emergenza coronavirus: «C’è un aumento tra gli 0 e i 9 anni» Leggi su lastampa (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha fatto uncoronavirus: «C’è un aumento tra gli 0 e i 9 anni»

Ultime Notizie dalla rete : Covid punto Draghi con Biden sui brevetti ma chiede di aprire l'export Per un Paese, come l'Italia, che con qualche difficoltà sta lavorando per produrre vaccini Covid ... e a questo punto ci sarebbe quasi da aspettarsi che ne restituissero almeno una parte a chi ha ...

Così i raggi solari abbattono il Covid ...vista immunologico? I risultati sono praticamente identici e sono stati osservati anche da un punto ... in un periodo molto breve, è in grado di inattivare completamente il Covid - 19. Se osserviamo al ...

Covid, il punto in Toscana Agenzia ANSA IL TAR LAZIO ORDINA AL MINISTERO DELLA SALUTE DI RENDERE PUBBLICI I VERBALI DELLA TASK FORCE SUL COVID di REDAZIONE POLITICA Il Tar del Lazio ha accolto con una sentenza il ricorso presentato dal deputato Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia (FdI) al quale era stato negato l’accesso agli atti di tutti ...

Covid: la via di Draghi sui brevetti, 'deroga a tempo e stop blocco export vaccini' (2) (Adnkronos) - In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e affidabilità - il ragionamento di Draghi al tavolo dei leader -. Occorre inoltre aumentare la produzione in ...

