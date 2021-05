Decreto sostegni, lievita il budget: affitti, famiglie e vacanze. Le novità (Di martedì 4 maggio 2021) Tantissime novità per il Decreto sostegni in merito al budget per affitti, famiglie e vacanze e non solo. Ecco di che si tratta nei dettagli Il Decreto sostegni è un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 4 maggio 2021) Tantissimeper ilin merito alpere non solo. Ecco di che si tratta nei dettagli Ilè un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - matteosalvinimi : Oggi è davvero un BUON GIORNO! Stanotte in Commissione Bilancio del Senato è stato APPROVATO un emendamento al Decr… - fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - lifestyleblogit : Decreto sostegni: da tasse e fisco a aiuti famiglie, le news - - marcelo_perfumo : RT @matteosalvinimi: Oggi è davvero un BUON GIORNO! Stanotte in Commissione Bilancio del Senato è stato APPROVATO un emendamento al Decreto… -