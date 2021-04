Ezio Greggio e il dramma famigliare: i brutti episodi di razzismo (Di venerdì 23 aprile 2021) In passato, la famiglia del presentatore televisivo Ezio Greggio è stata colpita da un terribile dramma. Scopriamo di cosa si tratta Ezio Greggio (Instagram)Quello che noi ammiriamo da anni per la sua estrema simpatia, è un uomo che proviene da una famiglia la quale è stata vittima di una vicenda drammatica. Come ben noto, Ezio Greggio siede dietro al bancone di “Striscia la Notizia” da ormai tanti anni. Spesso insieme ad Enzo Iacchetti, i due hanno dato vita ad una miriade di gag simpaticissime, entrate nel cuore di tutti i telespettatori italiani. La vena ironica dello showman è una delle sue caratteristiche principali, avendo mostrato in moltissime situazioni di essere sempre pronto allo scherzo e alla battuta. Tuttavia è anche una ... Leggi su kronic (Di venerdì 23 aprile 2021) In passato, la famiglia del presentatore televisivoè stata colpita da un terribile. Scopriamo di cosa si tratta(Instagram)Quello che noi ammiriamo da anni per la sua estrema simpatia, è un uomo che proviene da una famiglia la quale è stata vittima di una vicendatica. Come ben noto,siede dietro al bancone di “Striscia la Notizia” da ormai tanti anni. Spesso insieme ad Enzo Iacchetti, i due hanno dato vita ad una miriade di gag simpaticissime, entrate nel cuore di tutti i telespettatori italiani. La vena ironica dello showman è una delle sue caratteristiche principali, avendo mostrato in moltissime situazioni di essere sempre pronto allo scherzo e alla battuta. Tuttavia è anche una ...

Advertising

90swilde : @bronzoceleste Ezio Greggio’s voice: È lui o non è lui? CERRRRTO CHE È LUI - GiadaB__ : Ma io una volta avevo un bel naso, cosa cazzo è successo nel frattempo che ormai sembro Ezio greggio - federico_doc : @_Dioninzo @Kotiomkin Come diceva Ezio greggio : certo che e’ lui ?????? - d0ttGoNzo : @Rinaldi_euro Ma no! Il prox presidente della rep sarà uno dei più grandi italiani mai vissuti. Io ci vedo una cors… - lestrange_mia : Raga appena ho letto Gerry Scotti sono scoppiata a ridere. Ma come fa a giudicare una gara di canto, è come se una… -