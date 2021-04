Juventus-Parma, Pirlo: “Approccio sbagliato, ma tre punti importanti. Dybala imprevedibile” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Il nostro primo avversario è la testa. Non eravamo partiti con l’atteggiamento giusto, ma ci stava dopo le cose accadute negli ultimi giorni e la sconfitta di Bergamo. Non era facile affrontare al massimo questa partita, ma abbiamo avuto la concentrazione giusta, perché l’obbiettivo di oggi erano i tre punti fondamentali per il nostro cammino“. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, al termine dello scontro con il Parma, vinto per 3-1. Bianconeri reduci da giorni difficili per via dello spinoso caso della Superlega e l’Approccio non è stato dei migliori: “Eravamo troppo lunghi nel primo tempo. I passaggi erano troppo lunghi e il rischio era quello di fare errori – ammette il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn – Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ci siamo mossi di più e il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Il nostro primo avversario è la testa. Non eravamo partiti con l’atteggiamento giusto, ma ci stava dopo le cose accadute negli ultimi giorni e la sconfitta di Bergamo. Non era facile affrontare al massimo questa partita, ma abbiamo avuto la concentrazione giusta, perché l’obbiettivo di oggi erano i trefondamentali per il nostro cammino“. Lo ha detto l’allenatore della, Andrea, al termine dello scontro con il, vinto per 3-1. Bianconeri reduci da giorni difficili per via dello spinoso caso della Superlega e l’non è stato dei migliori: “Eravamo troppo lunghi nel primo tempo. I passaggi erano troppo lunghi e il rischio era quello di fare errori – ammette il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn – Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ci siamo mossi di più e il ...

Advertising

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - juventusfc : #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Inizia #JuveParma! INSIEME! Live: - FootyAccums : Aston Villa 1-0 City Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter. Super League clubs are struggling so far ?????? - Sportellate_it : La Juve vince e recupera tre punti al Milan, nonostante Cristiano Ronaldo. - Mediagol : #Video #Juventus-#Parma, dalla punizione di Brugman, alla doppietta di Alex Sandro, all'incornata di De Ligt: la si… -