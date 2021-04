Nuovo decreto riaperture | coprifuoco alle 23 | torna zona gialla e spostamenti con green pass Stato d' emergenza fino al 31 luglio

Advertising

repubblica : Riaperture, nuovo decreto entro giovedì. Oggi Draghi incontra le Regioni sulla scuola - Corriere : ?? Oggi il parere del Cts, approvazione entro venerdì: ecco cosa prevede il nuovo decreto - Corriere : ?? Pass per spostarsi tra le regioni arancioni e rosse, orario del coprifuoco, ripresa dello sport: è su questi temi… - Giorno_Brescia : Scuola, Gelmini: 'L'obiettivo del Governo è arrivare al 100% in presenza prima possibile' - Gazzettino : Nuovo decreto riaperture, zone gialle e spostamenti con green pass: nella bozza misure e stato emergenza fino al... -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

"L'obiettivo del governo è quello di arrivare quanto prima ad una presenza al 100% dei nostri ragazzi a scuola, per quanto riguarda ogni ordine e grado. Con ildiamo un chiaro segnale in questa direzione. La nostra volontà politica è quella di far terminare agli studenti l'anno scolastico in aula. Per raggiungere questo obiettivo, naturalmente, ...Saranno presenti i tecnici di CTT Nord e quelli di BYD per svelare tutti i segreti delE - ... Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti destinato al nostro Comune, con...Sarà Arpat ad effettuare campionamenti gratuiti dell'acqua dei pozzi per uso domestico che si trovano in prossimità del lotto 5° della strada regionale 429. Lo rende noto la Regione, rivolgendo un app ...La Curia aggiunge 200.000 euro ai 100.000 della Caritas per riattivare il "Patto San Petronio", a sostegno delle micro-imprese perché non lascino a casa i loro dipendenti ...