"La Superlega risponde alle dinamiche del mercato", dice Marattin (Di martedì 20 aprile 2021) Un invito "a riflettere bene". Inizia così la dichiarazione che Luigi Marattin, presidente alla Commissione finanze presso la Camera dei deputati, ha affidato al suo blog commentando la nascita della Superlega. Un annuncio che nelle ultime ore ha travolto il mondo del calcio, dello sport, sconfinando in ogni settore: "Abbiamo osservato fior fiore di politici gettarsi a capofitto sulla vicenda, tentando di sfruttare l'ondata di emotività per guadagnare qualche consenso", dice Marattin il giorno dopo l'annuncio dei 12 club. E poi spiega: "Occorre ricordare che il calcio non è un bene pubblico ed è sempre stato mosso dalla logica di mercato. Domanda, offerta, prezzo". Non ha senso dunque appellarsi a poesia e sentimenti. "Appaiono totalmente ridicole alcune posizioni espresse in queste ore", continua ...

