Advertising

TgLa7 : Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a #rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna… - SkyTG24 : #Covid, news di oggi. Breton (Ue): 'A rischio rinnovo contratto con #AstraZeneca'. LIVE - rtl1025 : ?? Il contratto dell'#Ue con #AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di #rinnovo a causa dei ritardi di cons… - SegreClaudia : RT @TgLa7: Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a #rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati.… - Tele_Nicosia : Breton “a rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca” -

Ultime Notizie dalla rete : Breton rischio

Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è adi rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto il commissario per il mercato interno Thierryin un'intervista su BFMTV. "La mia priorità come gestore dei vaccini è ......Pannier - Runacher ha detto che è probabile che l'Unione europea non rinnoverà i suoi contratti con il gruppo svedese - britannico nel 2022 per le stesse ragioni di quelle avanzate da Thierry. ...(ANSA-AFP) - PARIGI, 18 APR - Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto il commissario per il mercato i ...PARIGI - Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto il commissario per il mercato interno Thierry Breton ...